Il piano di Chivu al derby tra Inter-Milan per limitare Leao

Mancano otto giorni al derby tra Inter-Milan, ma l’aria di grande sfida comincia a farsi sentire già tra i tifosi nerazzurri. Un match che Cristian Chivu comincerà a preparare con i suoi ragazzi ad Appiano Gentile solamente a partire da martedì prossimo, avendo concesso ben tre giorni di riposo a tutti gli interisti svincolati dagli impegni internazionali.

Eppure, nella testa dell’allenatore cominciano a circolare le prime mosse da mettere in atto per il derby di domenica 23 novembre. Uno dei principali pensieri verso il big match per Chivu è quello legato alla posizione di Rafael Leao, diventato ancor più centravanti con Massimiliano Allegri in panchina. Il portoghese ha messo spesso in difficoltà l’Inter, soprattutto con la sua velocità a campo aperto.

Da qui, nascono le riflessioni sulla scelta del terzetto difensivo che dovrà affrontare il Milan: se Akanji e Bastoni sono indiscutibili come terzi, rimane un grosso punto interrogativo su chi verrà schierato da centrale di difesa. Il Corriere dello Sport, a tal proposito, ha affrontato l’argomento valutando pro e contro dei tre candidati al ruolo.

Il primo è Acerbi, senz’altro il più esperto dei tre. L’ex Lazio avrebbe difficoltà a tenere Leao sullo scatto, ma con la complicità costante die due terzi potrebbe senza dubbio limitare il lavoro del portoghese in fase offensiva. Uscito un po’ fuori dai radar nell’ultimo periodo, anche de Vrij potrebbe soffrire gli stessi problemi di velocità del compagno di reparto, anche se rispetto ad Acerbi come centrale è meno vincolato ad un punto di riferimento.

La terza candidatura, divenuta molto credibile con le prestazioni dell’ultimo mese, è quella di Yann Bisseck. Chivu sta lavorando tantissimo sull’adattamento del tedesco come centrale della difesa a tre, così da poterne sfruttare la maggiore velocità rispetto ai compagni. In mezzo è sembrato effettivamente più concentrato e responsabilizzato, ma alcune distrazioni del passato non possono lasciare del tutto tranquilli.

Senza dubbio, sarà questa la scelta più complica che Chivu è chiamato a prendere per il derby tra Inter-Milan. Tre difensori con caratteristiche diverse per un appuntamento che può indirizzare la stagione e nel quale non sono accettati errori. Dopo le sconfitte contro Juventus e Napoli, i nerazzurri hanno l’obbligo di vincere lo scontro diretto sui rossoneri e lanciare l’ennesimo segnale di forza a tutto il campionato.