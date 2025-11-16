Calhanoglu salta la partita della Turchia: le sue condizioni

Nel corso di questa sosta della Serie A, per via degli impegni delle Nazionali, sono andati in gol tanti giocatori dell’Inter come Pio Esposito e Lautaro Martinez ma l’ultimo ad essersi iscritto a questo elenco è Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro ha segnato su calcio di rigore nella vittoria della sua Turchia contro la Bulgaria.

Grazie a questo successo la Turchia si è assicurata l’accesso ai playoff in prima fascia, per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 e competerà come l’Italia per accedere al torneo della prossima estate. Tuttavia, Calhanoglu potrebbe saltare la nuova partita della sua Nazionale, quella che chiuderà il girone.

Come ha reso noto il CT Vincenzo Montella in conferenza stampa, martedì sera per la sfida in Spagna metterà in campo dei giocatori senza rischio cartellini, visto che il primo posto è ormai un miraggio. Calhanoglu è diffidato e rischierebbe infatti soltanto un cartellino giallo che gli farebbe perdere il primo match ai playoff.

Inoltre, sempre lo stesso allenatore italiano ha spiegato in conferenza stampa che il regista nerazzurro potrebbe riposare anche per un’altra ragione: “Calhanoglu ha corso tanto e alla fine aveva un po’ di risentimenti muscolari. Vanno fatti dei controlli perché lui non vuole correre rischi”. I medici dell’Inter monitorano la situazione.