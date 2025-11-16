Sommer e il futuro all’Inter: questa la data della scelta

Negli ultimi giorni sono tornate a farsi vive alcune indiscrezioni in merito al futuro di Yann Sommer che potrebbe essere ancora a tinte nerazzurre. Il portiere svizzero è attualmente in scadenza di contratto, quindi per vederlo all’Inter anche dal prossimo mese di luglio servirà prima accordarsi su un rinnovo per nulla scontato a oggi.

Come riferisce Matteo Moretto, a partire dalle prime settimane del 2026 la dirigenza dell’Inter incontrerà chi cura gli interessi dell’ex Bayern Monaco per prendere una decisione sul suo futuro. Sommer non ha ancora deciso cosa fare a partire della prossima estate e quindi ora gli occhi sono puntati sull’inizio del 2026 per capire la scelta.

Queste le sue notizie: “Ha il contratto in scadenza a giugno, l’Inter si sta cautelando guardando verso altri profili. Con il nuovo anno saranno fatte le valutazioni sul futuro assieme al portiere. Sommer ne farà una scelta di vita e di questione famigliare, quando deciderà come muoversi sul futuro, adesso all’Inter è più che in bilico”.