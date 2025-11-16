Inter al top in Europa: solo il Real la batte in questo dato

Negli ultimi cinque anni i passi in avanti compiuti dall’Inter sono stati davvero notevoli con tanti trofei nazionali vinti e anche due finali di Champions League raggiunte. Questi traguardi sono merito del grande lavoro fatto da Simone Inzaghi prima e adesso proseguito da Cristian Chivu che rendono i nerazzurri una grande squadra, anche in rapporto con le altre ricche big europee.

Grazie alla classifica proposta dopo l’analisi di Transfermarkt, emerge come soltanto il Real Madrid abbia fatto meglio dei nerazzurri in uno specifico dato. Si tratta della media gol subiti per partita. L’Inter è infatti al secondo posto in Europa (al pari del Napoli) con 0,88 reti concesse per gara di media negli ultimi 5 anni. Solamente i Blancos con 0,86 sono riusciti a fare meglio di Lautaro Martinez e compagni.