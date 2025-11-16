5 nomi per la difesa del futuro dell’Inter: si pesca in Serie A

Nell’anno nuovo l’Inter comprerà almeno un difensore per ringiovanire tutto il pacchetto arretrato, come già fatto la scorsa estate con gli altri reparti di attacco e centrocampo. Tuttosport questa mattina propone una lista di cinque nomi di calciatori che sono nel mirino della dirigenza nerazzurra per l’inverno o l’estate 2026.

Ben quattro di questi cinque giocatori, attualmente militano in Serie A. Si tratta di Mario Gila della Lazio, Tiago Gabriel del Lecce, Tarik Muharemovic del Sassuolo e Oumar Solet dell’Udinese. L’unico difensore nell’elenco obiettivi che non conosce il nostro campionato è Joel Ordonez del Bruges. Queste le info riportate dal quotidiano:

“Joel Ordonez, 21enne ecuadoriano del Club Brugge, club con cui i nerazzurri sono in ottimi rapporti […] vale molto, più di 30 milioni, Solet almeno 25. Ci sono poi altri profili, dal più esperto Gila della Lazio (25 anni, contratto in scadenza nel 2027, piace anche al Milan), a due giovani Muharemovic del Sassuolo (classe 2003; i bianconeri vantano il 50% sulla futura rivendita) e Tiago Gabriel del Lecce (2004)”.