16 Novembre 2025

Scambio con la Juve per Frattesi: Romano svela la verità

Il centrocampista dell'Inter sempre al centro del mercato

Da alcune settimane è tornato a farsi insistente uno scenario di addio per Davide Frattesi che ormai ciclicamente da un anno viene sempre indicato come un possibile partente. Aveva fatto particolarmente notizia un’indiscrezione di qualche giorno fa in merito a un possibile scambio clamoroso con un mediano della Juventus.

Tuttavia, dal suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha spiegato come in realtà ad oggi non risultino contatti tra il club bianconero e quello nerazzurro oppure con gli agente di Frattesi. Il futuro del numero 16 dell’Inter rimane in via di definizione ma non ci sono concrete possibilità che a gennaio vada in porto questo scambio.

Questo il pensiero del noto esperto di mercato: “L’anno scorso Frattesi è stato a lungo nella lista di Napoli e Roma. Sulla Juventus invece adesso non risulta che si stia lavorando tra le parti per uno scambio a gennaio. Spalletti lo apprezzava già da CT della Nazionale ma non ci sono stati fin qui dei contatti con l’Inter o con gli agenti”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.