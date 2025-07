Lookman VUOLE solo l’Inter: “Rifiutata offerta più alta”

Dopo l’ultimo rilancio da 42 milioni più 3 di bonus da parte dell’Inter per Ademola Lookman, oltre il quale non si andrà, l’operazione passa nelle mani dell’Atalanta e degli agenti del calciatore che cercheranno di convincere sino all’ultimo il club bergamasco. Dalle parti di Viale della Liberazione, forti di un accordo trovato da tempo con l’attaccante che ha espresso totale gradimento, a questo punto possono solo attendere gli sviluppi da Bergamo.

Queste le ultime indiscrezioni riferite da Ivan Zazzaroni che ha svelato anche un tentativo disperato di rinnovo proposto dai Percassi: “L’Atalanta aveva previsto di vendere Lookman da molto tempo secondo una promessa, ma la cessione di Retegui ha scombussolato i piani dell’Atalanta. Vendere Retegui ad una cifra altissima e vendere Lookman diventa un problema, c’è una questione di rispetto verso la tifoseria. Ma Lookman vuole andare. L’Inter gli ha offerto 4 anni a 4,5 milioni netti, l’Atalanta ha rilanciato per cercare di tenerlo rinnovando a 5 milioni, ma il calciatore ha rifiutato. La palla ora passa a Lookman, ma sarà l’Atalanta a stabilire se cedere a 50 milioni. Il rinnovo in ogni caso non è stato autorizzato dal calciatore”.