Dopo alcuni giorni di allenamento presso Appiano Gentile, i giocatori nerazzurri stanno crescendo di condizione ed è già quasi ora per l’allenatore Cristian Chivu e il suo staff tecnico di capire a che punto della preparazione si trova la squadra. In tal senso sarà molto utile la prima partita che giocherà l’Inter.

Si tratta di un’amichevole “in famiglia” che domenica mattina alle ore 10:30 la prima squadra dell’Inter giocherà contro la squadra Under 23 appena nata e che militerà nel prossimo campionato di Serie C. Per questo test è prevista una diretta TV e streaming in modo che i tifosi nerazzurri possano seguirla in live.

La partita di domenica 3 agosto alle ore 10:30 sarà trasmessa in diretta su DAZN che darà quindi modo ai tifosi nerazzurri abbonati di poter guardare la prima gara amichevole della squadra di Chivu contro quella Under 23 allenata invece da Stefano Vecchi, in vista della partenza ufficiale della stagione di entrambe le squadre.