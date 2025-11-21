Luis Henrique nel mirino di una big: la mossa dell’Inter

Il giornalista Gianluigi Longari su Sportitalia ha fatto il punto sulla situazione di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 in forza all’Inter.

La convinzione interna è che il calciatore possa ancora esprimere il potenziale mostrato in Francia, dove aveva chiuso la stagione con 9 reti e 10 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Per questo l’Inter – nonostante le voci su una possibile cessione a gennaio – avrebbe in realtà già declinato i primi segnali d’interesse ricevuti per il brasiliano.

“Tra i club più attivi nel manifestare la stima nei confronti di Luis Henrique al suo entourage e all’Inter si era fatta avanti proprio la Roma. La convinzione dei giallorossi è che il brasiliano sia destinato ad avere successo anche in serie A. Una valutazione che però è esattamente la stessa che anima lo staff dirigenziale interista che non ha intenzione di privarsene anzitempo con il rischio di rimpiangere amaramente la scelta di non avergli concesso tempo e fiducia sufficienti. Luis Henrique non è in uscita“.

Longari conferma quindi che l’Inter non intende privarsi del ragazzo con troppo anticipo, temendo di rimpiangere una gestione affrettata del suo percorso. Al momento, dunque, il brasiliano non è sul mercato.