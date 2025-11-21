Derby, Chivu sorprende in difesa? Ecco chi può giocare

Con il derby in avvicinamento, Cristian Chivu riflette sulle scelte da fare per la sua prima sfida da allenatore. Nel venerdì di antivigilia, l’ex difensore nerazzurro ha ancora qualche nodo da sciogliere, in particolare nel reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in risalita è quello di Yann Bisseck. Il giovane tedesco ha ricevuto fiducia in diverse rotazioni stagionali e potrebbe insidiare Francesco Acerbi per una maglia da titolare. Tuttavia, la corsa resta aperta anche a Stefan De Vrij, con tutti e tre che sono rimasti ad Appiano Gentile durante la sosta per le nazionali e hanno lavorato regolarmente agli ordini dello staff.

La decisione definitiva dovrebbe arrivare solo all’ultimo momento, come da consuetudine per l’allenatore romeno, che tende a mantenere aperto il ballottaggio fino alla vigilia. Dietro questa attesa c’è anche una componente strategica: mantenere l’incertezza può aiutare a tenere alta la concentrazione tra i giocatori.

Sulla sponda rossonera, sia Rafael Leao che Christian Pulisic dovrebbero essere regolarmente in campo, e per questo motivo la scelta del terzo centrale sarà cruciale per contrastare la velocità e l’imprevedibilità della coppia offensiva rossonera.