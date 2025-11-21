Abbiati ricorda il primo derby: “Quel gol di Ronaldo…Inter-Milan? Gara aperta”

L’ex portiere rossonero rivive le emozioni del derby della Madonnina e dice la sua sulla sfida di domenica

Christian Abbiati ha parlato del suo primo derby di Milano e della sfida in programma domenica tra Inter e Milan, primo confronto stagionale. L’ex portiere rossonero è intervenuto su YouTube, ospite del giornalista Carlo Pellegatti, ricordando un momento particolare della sua carriera.

“Il primo gol che subii in un derby fu di Ronaldo, Il Fenomeno, su rigore. Fu un’emozione fortissima, un insieme di sensazioni che ti rendono orgoglioso“, ha raccontato. “Essere di Milano e giocare un derby è qualcosa di meraviglioso”.

Abbiati ha poi espresso una valutazione sull’attuale situazione del Milan in vista del match contro l’Inter. “È una partita aperta. Ho massima fiducia in Allegri, è un grande allenatore“, ha detto. “Credo sia la persona giusta per il Milan: è l’allenatore adatto per riportare la squadra ai livelli che merita“.

Il derby, in programma domenica, si preannuncia come una sfida cruciale per entrambe le squadre. Il Milan vuole tornare a puntare in alto con Allegri, mentre l’Inter mira a consolidare la propria posizione in classifica.