TS – Per Lukaku c’è solo l’Inter: il ritorno è davvero possibile?

L'attaccante belga è disposto a tutto per un Inter bis

Romelu Lukaku, un nome di mercato che sembra un sogno ma di concreto c'è sicuramente la voglia, da parte dell'attaccante belga, di tornare in nerazzurro. Lukaku è disposto a davvero a tutto pur di tornare all'Inter: sarebbe pronto a dimezzarsi l'ingaggio portandolo dagli attuali (circa) 14 milioni di euro a 7 milioni di euro netti. Presto, come detto dal giornalista Biasin, ci sarà un incontro richiesto dallo stesso Lukaku per tentare il miracolo (economico) insieme alla dirigenza nerazzurra.