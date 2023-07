Lukaku-Inter, Scimè dal Belgio: “I ponti non sono ancora chiusi”

Contrariamente alle cronache italiane e a quanto dicono, in parte, anche in Inghilterra, la questione Lukaku-Inter secondo quanto arriva dal Belgio non è ancora del tutto chiusa. Ai microfoni di Sportitalia.com ne parla Pascal Scimè, giornalista dell’emittente belga RTBF Sport, che racconta: “Secondo me, durante o dopo la finale si è rotto qualcosa, si è rotto il feeling con Inzaghi. […] Proprio come un giocatore dell’NBA, l’attaccamento alla maglia non esiste per lui, va a progetti. Se una società lo mette al centro di tutto e lui ritiene questa società superiore a quella in cui si trova, ci va subito”.

Scimè poi aggiunge: “Le possibilità che vada alla Juve ci sono eccome, però secondo me sta ancora trattando con un club dell’Arabia. Non escludo nessun colpo di scena in questa faccenda, nemmeno che tra qualche settimana torni all’Inter. In Belgio si parla di Lukaku tutti i giorni. Ho letto l’articolo di un collega che conosce molto bene gli ambienti di Romelu. Scriveva, notizia di 1-2 giorni fa, che i ponti con l’Inter non erano ancora chiusi. Qui non danno molto la colpa a Lukaku ma la maggior parte delle persone si sono chieste come mai fosse stato escluso dall’undici titolare in finale di Champions”.

L’opinione di Passione Inter

Dal mondo Inter in realtà filtra una chiusura netta e totale. Ma soprattutto in questo mercato abbiamo imparato a ricordare il detto “mai dire mai”, anche sugli scenari più impensabili. Di sicuro però in questa storia mancano ancora diversi pezzi per completare il puzzle.