Adesso l’Inter va di fretta sul mercato per consegnare prima possibile una rosa completa al tecnico Simone Inzaghi. Oggi è stato il giorno dell’arrivo di Juan Cuadrado: dopo lo sbarco a Milano nella serata di ieri, in giornata si è sottoposto alle visite mediche di turno prima di raggiungere la sede dell’Inter dove nel tardo pomeriggio ha firmato il suo contratto (annuale a circa 2,5 milioni di euro netti). A breve arriverà l’annuncio ufficiale dell’ingaggio, mentre il colombiano è atteso già questa sera ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi e svolgere domani il primo allenamento con il resto dei compagni.