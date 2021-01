Daily Express – Lukaku al Manchester City? L’entourage smentisce: “Fantasy news”

Romelu Lukaku è completamente rinato dopo aver lasciato il Manchester United e aver sposato la causa nerazzurra. Per molti addetti ai lavori, Big Rom sta attraversando il suo periodo di forma migliore in carriera, soprattutto grazie a Conte.

Le sue prestazioni ovviamente non sono passate inosservate in Inghilterra. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse sul mercato da parte del Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato dal Daily Express, Lukaku al momento non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter.

“Fantasy news”, avrebbe commentato l’entourage del numero 9 dell’Inter, ribadendo ancora una volta la volontà di Lukaku di vestire per molti anni la maglia nerazzurra.

