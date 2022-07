Telegraph: “Inter e Chelsea già d’accordo per il Lukaku bis: ecco come”

La notizia è arrivata ieri sera, appena prima del fischio d'inizio di Lens-Inter : oggi arrivano ulteriori conferme. Una voce rimbalzata dall'Inghilterra viene confermata anche dal Telegraph, una delle fonti giornalistiche più autorevoli. Lo racconta direttamente Matt Law , giornalista molto vicini agli ambienti Chelsea: " Lukaku avrà il permesso di restare per un'altra stagione in prestito all'Inter , alle stesse condizioni previste per il prestito di questa stagione."

Inter e Chelsea avrebbe, quindi, già una bozza di accordo simile al prestito per la stagione 2022/2023: prestito annuale per il costo di 8 milioni di euro più bonus. Ma non finisce qui: c'è una infatti una speranza finale tra nerazzurri e blues. I due club contano, dopo i due anni di prestito, di chiudere l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante belga da parte dell'Inter.