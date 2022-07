Facundo Medina da vicino dopo Lens-Inter: il difensore proposto ai nerazzurri

Lens-Inter non è stata solo un'occasione per vedere i nerazzurri in azione ma anche per visionare da vicino Facundo Medina, difensore argentino proposto all'Inter qualche giorno fa. Come vedremo dalle sue caratteristiche, il classe 1999 non sembra essere una vera e propria necessità per la squadra di Inzaghi ma resta assolutamente un profilo interessante per il futuro.