Atalanta-Inter, Malinovskyi nel mirino di Marotta? Di Marzio: “Lo è già da tanto tempo”

Avversari oggi, in futuro chissà. Stiamo parlando di Ruslan Malinovskyi, trequartista dell’attaccante che oggi giocherà titolare in Atalanta-Inter. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, il centrocampista ucraino è da tempo nella lista della spesa in casa Inter. Le sue parole: “E’ molto seguito dall’Inter, ma già da tanto tempo. E’ uno dei calciatori che più piacciono ai nerazzurri“.

Per adesso, complice anche l’emergenza coronavirus che non permette molta libertà di movimento in tema di calciomercato, non sembrano esserci affondi dell’Inter in vista. Ma al termine della stagione è una pista da non escludere.

