Atalanta-Inter, Sartori (Sky): “Giocare ogni tre giorni non aiuta i nuovi acquisti”

Giovanni Sartori si è concesso ai microfoni di Sky prima del match tra Atalanta e Inter.

“Ci aspettavamo qualcosa in più dai nuovi acquisti? Quest’anno è un anno troppo particolare. Non abbiamo fatto la preparazione e così gli innesti sono stati catapultati immediatamente nel campionato. Poi giocando sempre domenica e mercoledì non aiuta di certo questo processo”.

“È un’anomalia trovarmi qui: solitamente guardo più spesso le altre partite per cercare nuovi talenti piuttosto che l’Atalanta. Con l’emergenza Covid però non posso muovermi e così mi trovate qui”.

“L’Atalanta al giorno d’oggi per i giovani non è più una seconda scelta, ma quando arriva una nuova proposta ci mettono allo stesso piano dei top club. Questo è una grande cosa per il nostro vivaio: viviamo quotidianamente il campo per portare avanti i nostri obiettivi”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<