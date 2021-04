CM.com – L’Inter prepara l’assalto a Malinvoskyi: l’Atalanta fissa il prezzo, presto l’incontro

Il centrocampista ucraino dell'Atalanta è seguito dalla scorsa estate

Antonio Conte ha mandato un chiaro messaggio alla dirigenza: l'Inter, dopo aver conquistato l'Italia, deve rafforzarsi per tornare ad essere grande in Europa. Per farlo bisognerà investire sul mercato , uno dei sogni del club nerazzurro resta Malinvoskyi .

Come riportato da calciomercato.com, già la scorsa estate l'Inter ci aveva pensato, pur non presentando nessuna offerta ufficiale all'Atalanta. Il gradimento è totale per il centrocampista ucraino, in programma c'è un incontro con la dirigenza bergamasca per capire se ci sono margini di trattativa. La valutazione per ora si aggira oltre circa sui 25 milioni di euro, il club nerazzurro è al lavoro.