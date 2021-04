Handanovic: “Ecco quando ho capito che avrei fatto il portiere. Schmeichel il mio idolo, Julio Cesar…”

Il portiere nerazzurro è il protagonista del nuovo Matchday Programme

È Samir Handanovic il protagonista del nuovo Matchday Programme rilasciato dall'Inter in vista della sfida casalinga contro il Verona , in programma a San Siro domenica pomeriggio.

Ecco le sue parole: "Da piccolo con gli amici giocavo un po’ in tutti ruoli, poi a turno si andava in porta. Quando scopri che ti piace stare tra i pali è lì che scatta qualcosa, poi lo capisci nel tempo e non nascondo che un po’ di follia bisogna averla".

Le passioni: "Gli scacchi, un gioco che in molti hanno riscoperto con la serie tv 'La regina degli scacchi'. Ci sono tantissime similitudini con il calcio: una su tutte, la strategia. Di solito non ascolto musica prima delle partite, ma mi carica ascoltare la playlist che ci accompagna quando entriamo in campo per il warm up a San Siro.