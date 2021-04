TS – L’Inter fa sul serio per Aguero: proposta dall’entourage, sfida a Barcellona e Juventus

L'attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Manchester City

L'Inter vira forte sul Kun Aguero . Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro è pronto con decisione a sfidare Barcellona e Juventus per l'attaccante argentino in scadenza con il Manchester City.

E' stato lo stesso entourage del giocatore a proporlo all'Inter, per il momento Marotta e Ausilio aspettano di capire da Zhang quali sono ir reali margini di manovra sul mercato .

Barcellona e Juve sono più avanti, ma l'Inter non è del tutto tagliata fuori. Un centravanti come Aguero, a parametro zero, rappresenta una ghiotta occasione, ma bisognerà nel caso fare i conti anche con il suo elevato ingaggio.