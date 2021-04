Accadde Oggi – 24 aprile 1910, l’Inter batte la Pro Vercelli e vince il primo Scudetto della sua storia

Nello spareggio valido per il titolo, i nerazzurri schiantano la Pro Vercelli per 3-10 grazie anche a quattro gol di Engler

È il 24 aprile 1910 quando l'Inter, dopo appena due anni dalla scissione dal Milan, conquista il primo Scudetto della sua gloriosa storia. Un trionfo che arrivò dopo un campionato svolto a nove squadre e in cui i nerazzurri conquistarono 25 punti, a pari punti con la Pro Vercelli, sconfitta però nello scontro diretto per ben 3-10 grazie a quattro gol di Engler. Un dominio, quello piemontese, interrotto dal trionfo interista dopo una gara molto contestata, soprattutto per la data di gioco, visto che molti calciatori del Pro Vercelli erano impegnati con la nazionale. I nerazzurri si imposero nettamente e si cucirono sul petto il tricolore e aprirono una lunga rivalità coi vercellesi che durò oltre venti anni. Questa la formazione dell'Inter Campione d'Italia: Campelli, Fronte, Zoller, Yenni, V. Fossati, Stebler, C. Payer, Engler, E. Peterly, Aebi, Schuler.