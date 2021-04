CdS – Padelli verso l’addio. Nessun rinnovo, ipotesi Udinese: c’è l’offerta

Il terzo portiere è in scadenza di contratto a giugno

In attesa di capire quale sarà la scelta finale dell'Inter in porta, in vista della prossima stagione, con Handanovic tornato al centro delle riflessioni dopo i due errori consecutivi contro Napoli e Spezia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sono altre novità tra i pali in ottica mercato.