CdS – L’esterno e il vice Lukaku le due priorità sul mercato: l’Inter pensa a Tagliafico e Dzeko. I dettagli

L'argentino è seguito anche da Atletico e City, il bosniaco potrebbe lasciare la Capitale

L'arrivo di Zhang in Italia e il vertice con Conte e la dirigenza serviranno anche per fissare le linee guida in vista della prossima finestra di mercato . Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono due le priorità in vista della prossima stagione: l'esterno mancino e una punta.

Young infatti non rinnoverà il proprio contratto in scadenza, occhi puntati su Tagliafico, argentino di 28 anni dell'Ajax proposto al club nerazzurro. In un'intervista recente ha detto di sognare la maglia nerazzurra, su di lui ci sono anche Atletico Madrid, Leeds e City: il prezzo è di 15 milioni di euro e il suo ingaggio è basso. In avanti attenzione al possibile ritorno di fiamma di Dzeko, un altro tentativo per lui verrà fatto anche nella prossima estate.