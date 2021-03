Inter, senti Marino (ds Udinese): “De Paul e Musso? Per muoverli da qui ci vogliono tanti soldi”

In Serie A e un po’ in tutta Europa c’è chi sogna di prenderli (come l’Inter), ma in Serie A e un po’ tutta Europa ci sono anche società (come l’Inter) che hanno ben altre priorità rispetto al calciomercato: ci sono stadi vuoti, bilanci che sanguinano e che gridano vendetta e problemi societari da risolvere. Ecco perché, per ora, Juan Musso e Rodrigo De Paul – così come moltissimi altri obiettivi – possono aspettare. Una circostanza, questa, che non dispiace particolarmente al ds dell’Udinese Pierpaolo Marino.

Il dirigente sportivo, infatti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dei due pupilli di casa Udinese e della loro situazione di mercato. Ecco le parole di Marino: “Ci vogliono tanti soldi per prenderli ma non è che siamo andati alla ricerca di acquirenti – ha dichiarato – Non ho il problema di pubblicizzarli, se qualcuno non si accorge di quanto siano forti egoisticamente per me è meglio”.

