Marotta ANNUNCIA: “Lookman entro due giorni”

E’ stata una conferenza stampa ricca di contenuti quella andata in scena quest’oggi ad Appiano Gentile. Dopo una prima presentazione della stagione e dopo aver ascoltato con ammirazione le parole del nuovo allenatore Cristian Chivu, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha aperto anche alle domande di mercato dei giornalisti presenti in sala stampa.

Ovviamente si è discusso soprattutto di Lookman, nome confermato anche stavolta dal numero uno del club: “Non nascondo che Lookman sia un nome importante, su indicazione dell’area tecnica e dell’allenatore. Credo sia sul taccuino di ogni club europeo, ma oggi è un giocatore dell’Atalanta e a loro va il massimo rispetto. Non faremo ostruzionismo, abbiamo un ottimo rapporto con la società. Non nascondo che con Luca Percassi qualche parola l’ho scambiata, bisogna alzare l’asticella e chiedere calciatori bravi. Poi non so cosa succederà, ma rientra tra quei calciatori che esiste sul nostro taccuino”.

Marotta ha poi parlato delle tempistiche, spiegando che entro questa settimana il caso verrà risolto in un senso o in un altro: “Sì, sarà una settimana decisiva perché con l’allenatore abbiamo condiviso la ricerca di calciatori con una certa duttilità. Chiaro che rappresenta un profilo adatto a questo modello, ma non è l’unico. Ausilio e Baccin hanno anche altri nominativi, entro due o tre giorni arriveremo ad una conclusione con l’Atalanta. Se ci saranno le condizioni e l’Atalanta è decisa a venderlo, vedremo di arrivare ad una conclusione, altrimenti ci sarà da fare una scelta differente”.