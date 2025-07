Marotta: “Chivu non è un rincalzo. L’obiettivo è vincere”

Sono le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta ad aprire ufficialmente la stagione nerazzurra. In quello che difatti rappresenta il primo vero giorno di ritiro ad Appiano Gentile, dopo il raduno di sabato, il numero uno del club interista interviene in conferenza stampa dinnanzi ai giornalisti per trattare tutte le curiosità della nuova annata tra campo e mercato.

Queste le parole di Marotta:

BILANCIO – “Negli ultimi cinque anni siamo la squadra che ha vinto di più, cinque titoli. Che ha fatto più punti in campionato, che ha partecipato con più continuità in Champions League, quella che ha conseguito il diritto di partecipare a due finali di Champions League. Questi sono dati significativi di un percorso, di un lavoro che si è concretizzato con 63 partite nell’ultima stagione ed è conciso con l’arrivo di una nuova proprietà”.

OAKTREE – “Hanno partecipato in modo molto silente, ma Oaktree è una presenza continua, lungimirante. Se dobbiamo valutare la fase progettuale che stiamo sviluppando, è una cosa ambiziosa da grande club. Siamo ad Appiano Gentile dove sono stati stanziati investimenti nuovi e sono in corso dei lavori, perché questo è il cuore pulsante della nostra società e Oaktree ha voluto rispondere alle nostre sollecitazioni nel processo di innovazione per rendere questo centro più moderno. Faremo un intervento anche sul centro sportivo di Interello, questo significa come la proprietà tiene molto allo sviluppo. Sapete poi quanto è a cuore di Oaktree e dell’Inter la costruzione del nuovo stadio”.

STAGIONE – “Abbiamo perso una finale di Champions League, siamo arrivati secondi in campionato per un centimetro ed è quel centimetro che dovremo cercare di colmare. Ma arrivare lì è stata un’impresa difficile, non facile da raggiungere. Oggi ripartiamo con le stesse ambizioni di prima, è inutile nasconderci dietro frasi gratuite. Noi siamo abituati a traguardi importanti, noi vogliamo vincere, non entrare tra le prime quattro. Ripartiamo con un nuovo ciclo, un allenatore nuovo che tutti conoscente”.

CHIVU – “Negli ultimi mesi sono state dette tante cose su Chivu, che era una soluzione di rincalzo, che era una seconda scelta. Niente di più falso. Quando noi con Oaktree abbiamo delineato il modello di squadra da costruire, abbiamo poi cercato di individuare il profilo. Credo che in un’azienda normale quando cerchi un nuovo direttore generale fai una certa cernita. Il fatto di aver approcciato anche ad un’altra figura professionale, non ha significato sminuire la figura di Chivu. Lui ha un vantaggio, conosce l’ambiente, il valore di questa società e i giocatori. La scelta è nata da questo, il modello è cambiato perché con grande lungimiranza Oaktree ha messo a disposizione una cifra consistente da poter investire su profili giovani. Abbiamo fatto delle operazioni, il mercato è ancora aperto e ringrazio per l’occasione Piero Ausilio e Dario Baccin per il loro lavoro, alla ricerca di giovani interessanti. Ci serviva un leader di questo gruppo, identificato in Cristian Chivu. Questa è stata in assoluto la scelta migliore”.

INTER U23 – “Accanto alla prima squadra abbiamo varato l’Under 23, affidata a Stefano Vecchi, un nome che sicuramente conoscente. C’è grandissima soddisfazione per aver affidato sia la prima squadre che la seconda ad allenatori che vengono dal settore giovanile e che hanno allenato nel settore giovanile. L’U23 sarà una fucina di talenti. Tanti vengono dalla Primavera, altri saranno acquistati. Io ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso in altre realtà, è un serbatoio importante per far crescere i nostri calciatori che dovranno diventare importanti per la prima squadra, o come patrimonio per finanziare le operazioni di mercato. In questo momento la squadra si allenerà ad Interello, ma spero possa essere in un paio di anni qui accanto alla prima squadra”.

INTER WOMEN – “Per la prima volta le nostre ragazze parteciperanno alle fasi preliminari della Champions League dopo aver ottenuto il secondo posto. Stiamo crescendo anche qui, a dimostrazione del fatto che siamo attenti ad ogni particolare nel concetto di innovazione”.

BILANCIO – “L’annata passata, lo dico a titolo di informazione, il concetto di sostenibilità è una parola che viene usata a livello digitale tantissimo. Posso dire che l’annata, al di là dei risultati sportivi, ci porterà ad avere anche un bilancio positivo. Questo è un ulteriore elemento di grande soddisfazione, anche qui Oaktree è stato fondamentale. Oggi siamo una società all’avanguardia a cui non manca nulla, c’è sinergia tra tutte le componenti, ora l’auspicio è quello di fare risultati importanti”.