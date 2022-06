Marotta: “Mercato che rispecchia la storia dell’Inter. E faccio una promessa”

L'amministratore delegato nerazzurro sui possibili movimenti in entrata

Intervenuto nel corso dell'evento organizzato da gazzetta.it a margine della presentazione del libro dedicato alla vita di Antonio Matarrese, l'amministratore delegato dell' Inter Beppe Marotta ha commentato ancora una volta i possibili movimenti sul mercato del club nerazzurro. Il dirigente in questa occasione non ha fatto nomi, ma ha ribadito le grandi ambizioni del club che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Queste le parole di Marotta in riferimento agli obiettivi di mercato dell'Inter in questa sessione estiva ai microfoni di Gazzetta: "Sogni di mercato? Siamo in grado di promettere che faremo una squadra competitiva, nel rispetto della sostenibilità e nel rispetto della storia di questo glorioso club".