Mercato – Inter-Lukaku, si può fare davvero! Via alla trattativa col Chelsea

Le possibilità che riguardano un concreto ritorno di Romelu Lukaku all 'Inter sono sorprendentemente aumentate nelle scorse ore. Il lavoro di convincimento che il centravanti belga sta portando avanti con la nuova proprietà del Chelsea, sta evidentemente fruttando ottimi risultati vista l'apertura dei Blues. Per questo motivo il club nerazzurro ha aumentato la fiducia sulla buona riuscita dell'operazione ed è finalmente pronto a trattare direttamente a Londra.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter è adesso disposta a pagare il prestito oneroso a cifre importanti, forte dell'accordo economico già raggiunto per l'ingaggio dimezzato con l'attaccante. Qualora riuscisse a trovare l'incastro giusto con il Chelsea, allora il ritorno di Lukaku a Milano diverrebbe realtà. Va detto che il club nerazzurro non esclude allo stesso tempo l'arrivo di Paulo Dybala, da tempo ben impostato. In tal caso, però, il grande sacrificato nel reparto degli attaccanti - anche per una questione di ingaggio - potrebbe essere Edin Dzeko.