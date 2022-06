GdS – Summit Inter-Empoli: è il giorno di Asllani. Sì di Zhang all’operazione

Quella di oggi sarà la giornata di Kristjan Asllani, centrocampista dell'Empoli destinato a vestire i colori dell'Inter nella prossima stagione. Il talento albanese classe 2002 arriverà per studiare il ruolo di vice Brozovic, andando a coprire un vuoto che nella scorsa annata è risultato decisivo. Un affare in dirittura d'arrivo, come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che ha affrettato anche i tempi del ritorno di Steven Zhang a Milano, atteso inizialmente nel weekend dopo essere stato per qualche giorno negli Stati Uniti per impegni personali.