Inzaghi vuole Dybala ad inizio ritiro. Zanetti ammette: “Ne stiamo parlando”

Per ogni giorno che passa, Paulo Dybala si tinge sempre più di nerazzurro. Il centravanti argentino è a pochi centimetri da diventare un nuovo calciatore dell'Inter, in attesa che i dirigenti interisti e il suo agente Jorge Antun sistemino gli ultimissimi dettagli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, già entro questo fine settimana qualcosa potrebbe muoversi intorno alla Joya, che Simone Inzaghi ha chiesto espressamente di avere al club per inizio ritiro, fissato per il prossimo 6 luglio.