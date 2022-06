Tra le riflessioni su Bellanova e l’incontro per Udogie: il punto sugli esterni

Nella trattativa per Bellanova, infatti, c'è ancora da trovare la chiusura finale e ci sono dei nodi da scogliere come l'inserimento di Casadei nell'accordo e la cifra chiesta dal Cagliari ( 10 milioni di euro ) ritenuta troppo alta.

Per questo motivo, l'Inter sta sondando altre piste a partire da Udogie. Ieri c'è stato un incontro con l'agente Stefanelli: la valutazione iniziale di 20 milioni di euro non aiuta ma sono comunque iniziati i primi discorsi. Successivamente, come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri parleranno con lo staff di Andrea Cambiaso per valutare l'ultima ipotesi sul tavolo.