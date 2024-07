Marotta: “Calha? Zero offerte. Carboni e Gudmundsson, dico tutto”

Intervenuto a margine della cerimonia d’apertura del calciomercato, andata in scena ieri sera a Rimini, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato nerazzurro di questa estate. Di fronte alla straordinaria forma evidenziata da Lautaro Martinez in Coppa America, il dirigente varesino ha ribadito tutta la sua soddisfazione per l’accordo per il rinnovo raggiunto nelle scorse settimane.

Queste le sue parole: “Siamo tutte persone serie. Manca la firma perché è dall’altra parte del mondo, ma lo faremo nel giro di qualche giorno. Siamo orgogliosi di questa operazione, lui è il nostro capitano quindi siamo contenti che abbia anche lui quel forte senso di appartenenza”.

Sul mercato in entrata e in uscita, invece, ha ribadito un concetto: “Cosa faremo? Di grande credo niente. Abbiamo già allestito una squadra competitiva, il fatto di confermare la quasi totalità dei campioni dell’anno scorso depone come noi vogliamo fare le cose bene e vogliamo ambire a traguardi importanti. Si parte dalla conferma degli attori protagonisti principali. Calha-Bayern? A noi non è pervenuta nessuna richiesta, ben venga la dichiarazione di Calhanoglu, non fa altro che rafforzare un grande senso di appartenenza e noi ne siamo orgogliosi”.

Infine, il commento di Marotta su Gudmundsson e Valentin Carboni: “Gudmundsson lo sappiamo tutti che è un buon giocatore ma in questo momento il nostro reparto offensivo in questo momento è a posto. Quindi no, abbiamo intavolato la negoziazione sul portiere. Valentin Carboni? E’ una nostra risorsa, un nostro patrimonio, studieremo con calma le eventuali proposte”.