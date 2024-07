Attiva la clausola da 85 milioni per Thuram: “C’è solo un rischio”

Si è aperto ufficialmente ieri il calciomercato, con l’Inter che si appresta ad accogliere Zielinski e Taremi, con la trattativa per Martinez in via di definizione. Rinforzi importanti, che dovrebbero fare il pari con la conferma di tutti i big.

Da ieri è valida la clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel contratto di Marcus Thuram. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come in casa Inter non ci sia troppa preoccupazione in merito alla permanenza del francese. In questo momento c’è solamente un rischio, che corrisponde al nome del Paris Saint-Germain.