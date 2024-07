Retroscena nuovo sponsor: c’è un fattore DECISIVO per l’intesa

L’Inter ha siglato un nuovo accordo per il main sponsor con Betsson Sport. Un’ufficialità importante per un contratto da 4 stagioni a 30 milioni di euro all’anno, il più ricco della storia nerazzurra. A favorire l’intesa, come riporta Tuttosport, avrebbe avuto il suo peso anche un fattore importante.

Secondo il quotidiano torinese, infatti, Betsson Group sarebbe stata convinta dalla qualificazione dell’Inter al nuovo Mondiale per Club. Un dettaglio non secondario, che sottolinea come la crescita economica del club vada di pari passo con quella sportiva.