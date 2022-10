Marotta avvisa i calciatori in scadenza: “Logiche possono portare ad altre scelte”

Grande protagonista delle ultime stagioni all' Inter , quest'oggi anche l'ad Beppe Marotta ha partecipato insieme a Steven Zhang e Alessandro Antonello alla conferenza stampa allestita a margine dell'Assemblea degli azionisti. Il dirigente nerazzurro ha parlato soprattutto di temi sportivi e di calciomercato, mettendo subito in chiaro quella che sarà la posizione del club dopo i Mondiali: " A gennaio la finestra di mercato sarà un aspetto solamente complementare".

A fine stagione, invece, saranno addirittura 8 i calciatori dell'Inter ad andare in scadenza di contratto. Tra questi, come spiegato dall'amministratore delegato, non tutti verranno riconfermati: "Abbiamo a che fare con professionisti molto seri. Logiche sportive e anagrafiche possono portare a scelte differenti, ma tutti meriterebbero la riconferma per quanto hanno dato a questa squadra. Affronteremo tutto a tempo debito. Ci sono situazioni differenti che portano con sé valutazioni diverse. Decideremo con grande responsabilità".