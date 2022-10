Antonello: “Digitalbits? 17 milioni non versati. Cerchiamo nuovi partner”

Per questa ragione, come spiegato da Antonello, l'Inter sta già ricercando nuovi partner sul mercato: "Il club ha chiesto, in ogni caso, a Zytara l’adempimento al contratto sottoscritto, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento, in forza della quale ha sospeso la visibilità del marchio oggetto di sponsorizzazione su tutti i mezzi e i canali contrattualmente previsti, fatta eccezione per la maglia da gioco della prima squadra maschile di calcio, sulla quale, per il momento, è stato invece ritenuto opportuno mantenerlo. Attualmente sono in corso delle trattative finalizzate a una risoluzione via amichevole la vertenza. Allo stato, non è possibile prevedere se tali trattative avranno o meno esito positivo. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, la società valuterà di attivare tutti i rimedi legali per tutelare al meglio i propri interessi. Nel frattempo, la società ha già intrapreso tutte le azioni necessarie sul mercato, intavolando diverse discussioni per la ricerca di un eventuale nuovo partner di maglia attraverso la propria struttura commerciale affinché il nuovo partner possa subentrare non appena possibile".