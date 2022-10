Zhang: “Cessione? Non stiamo parlando con nessuno. Vogliamo altri trofei”

A margine dell'assemblea degli azionisti di questa mattina, il presidente dell' Inter Steven Zhang è intervenuto in una conferenza stampa al fianco di Beppe Marotta e Alessandro Antonello per fare chiarezza sul futuro del club nerazzurro. Il numero uno nerazzurro ha garantito gli obiettivi futuri: " Aumentare i ricavi, crescere dentro e fuori dal campo, nelle aree commerciali: questi sono punti sicuramente importanti".

Una stagione iniziata male, ma che secondo Zhang può ancora rivelare tante sorprese: "Abbiamo giocato solo 11 giornate in campionato, la stagione è lunga e ancora aperta. Tutti all'Inter hanno fiducia nel fatto che potremo risalire e lottare per il titolo. Faremo del nostro meglio, i nostri giocatori hanno l'ambizione di competere per vincere". Sul rinnovo di Skriniar, poi, il presidente dell'Inter ha specificato: "Sono sicuro che lui ama i nostri colori, sono certo che troveremo un accordo per proseguire insieme".