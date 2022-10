Inter, terminata assemblea degli azionisti, Zhang: “Il nostro è impegno a lungo termine”

Da poco si è conclusa l'assemblea dei soci dell'Inter per l'approvazione del bilancio 2021/2022. Il club, come si legge sul sito ufficiale, "nonostante il contesto economico difficoltoso ha evidenziato risultati che riprendono la progressione positiva iniziata nel periodo precedente la crisi pandemica , facendo segnare il nuovo record di fatturato e una importante riduzione delle perdite, e allo stesso tempo confermando la squadra al più alto livello di competitività , guadagnando la quarta qualificazione consecutiva alla UEFA Champions League , competizione in cui Inter ha raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta dopo 10 anni , e aggiungendo due nuovi trofei al Palmares: la 8.a Coppa Italia e la 6.a Supercoppa Italiana" .

"In questo periodo così complesso sono cambiate tante cose, ma non il nostro amore per l’Inter e la nostra passione. Questi sono stati 3 anni difficili, ma li abbiamo affrontati insieme con determinazione e ambizione, vincendo 3 titoli dopo 11 anni di attesa. Abbiamo avuto il coraggio di affrontare la pandemia con dinamismo e l’abilità di vincere e di rimanere ai vertici. Il futuro del Club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l’Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori. È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. È per loro che il Club lotta per la seconda Stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore".