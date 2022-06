TS – Marotta garantisce per Dybala, ma il Real Madrid pensa allo ‘sgambetto’

Il club nerazzurro è fiducioso di poter chiudere l'ingaggio dell'argentino nelle prossime settimane

Antonio Siragusano

Dopo aver messo a segno il colpaccio Romelu Lukaku, i tifosi dell'Inter dovranno attendere ancora un po' prima di vedere anche Paulo Dybala in maglia nerazzurra. La trattativa con il centravanti argentino non si è complicata, ma rispetto a qualche giorno fa si è sicuramente esposta a rischi maggiori. Come sottolineato anche da Tuttosport, infatti, la priorità in questo momento per la dirigenza è di liberare spazio in avanti, sia in termini numerici che di ingaggio.

Sia Dzeko che Sanchez dovranno fare le valigie, considerate le poche offerte congrue per il Tucu Correa. Il cileno continua a prendere tempo in attesa di capire le reali possibilità di un ritorno al Barcellona. Il bosniaco, che sarebbe rimasto volentieri a Milano per un'altra stagione, ha invece ricevuto parecchi sondaggi non ancora valutati. In attesa di piazzare i due 'esuberi' in attacco, Dybala dovrà avere ancora un po' di pazienza, forte della grande fiducia riposta nel suo primo alleato in casa Inter: Beppe Marotta.

Nel frattempo, dando uno sguardo alle concorrenti, non vi è particolare preoccupazione in Italia, visto che l'argentino avrebbe già espresso il suo gradimento verso il club nerazzurro, rispetto alle ipotesi Milan e Roma. Attenzione però alla Spagna dove l'Atletico Madrid si è defilato nelle ultime settimane per via dell'affollamento nel reparto d'attacco, ma con i cugini del Real che potrebbero a sorpresa pensare alla Joya. Qualora uscisse Asensio nel reparto avanzato, l'argentino sarebbe il sostituto perfetto indicato da Carlo Ancelotti. Un'ipotesi da non scartare, ma che al momento non va oltre la semplice suggestione.