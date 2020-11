Marotta stregato da Rovella: arriva gratis nel 2021? L’Inter ci prova ma c’è il piano B

L’Inter accelera sul mercato per Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa in scadenza di contratto nel 2021.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Grifone sta facendo di tutto pur di non perderlo a zero e monetizzare dalla sua cessione ma Marotta è al lavoro per battere la concorrenza della Juventus e assicurarselo senza pagare il cartellino.

Ma non è detto che alzi bandiera bianca in caso di rinnovo, i rapporti con il Genoa sono ottimi e Rovella potrebbe restare anche in Liguria in prestito per farsi le ossa in caso di accordo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<