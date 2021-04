L’Equipe – Inter, il Marsiglia non molla: presto l’offerta per Vidal

Il centrocampista cileno è sulla lista di mercato di Jorge Sampaoli

Potrebbe finire dopo appena una stagione l'avventura di Arturo Vidal con la maglia dell' Inter . Il centrocampista cileno, che si appresta a vincere il suo primo scudetto con la maglia nerazzurra, è reduce da un'annata non positiva per come ci si aspettava anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno frenato. Nonostante la scorsa estate abbia siglato un contratto fino al 2022 con opzione per il terzo, alcune sirene francesi potrebbero fargli dire addio tra qualche mese.

Secondo quanto riferito da L'Equipe, sulle sue tracce vi sarebbe ancora il Marsiglia. Il club francese già diverse settimane fa, esattamente dall'arrivo in panchina di Jorge Sampaoli, aveva avviato dei sondaggi di mercato per valutare l'acquisto del centrocampista per la prossima estate. Dopo una prima doccia fredda dovuta alle stratosferiche cifre per l'ingaggio chieste dall'entourage di Vidal, la dirigenza del Marsiglia potrebbe presto rifarsi sotto e sferrare l'assalto decisivo per strapparlo all'Inter.