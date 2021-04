Dall’Inghilterra – Inter, possibile rinnovo annuale per Young: ma c’è il Watford

Il calciatore non è però tra gli incedibili di Antonio Conte

Il Watford non è concorrente da spaventare l'Inter, e questo nonostante Ashley Young non sia certo uno degli asset più nevralgici della società nerazzurra: certo è che se - come rivela oggi il Daily Mirror - l'Inter ha intenzione di offrire un rinnovo annuale all'esterno inglese, nonostante rimanga sempre tra i calciatori cedibili, dovrà misurarsi con il pressing che gli Hornets neopromossi in Premier League stanno esercitando sul suo entourage per riportarlo a Vicarage Road.