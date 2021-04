GdS – Inter, Zhang il presidente più veloce a vincere uno scudetto: varato il piano giovani per il futuro

Il presidente nerazzurro può battere diversi record di precocità

Con uno scudetto praticamente in tasca, il ritorno di Steven Zhang a Milano è stato accolto con un incredibile entusiasmo. Il giovane dirigente nerazzurro, tra le altre cose, entrerà infatti nella storia del club come più giovane presidente a vincere uno scudetto. Ma non solo, perché sarà anche il più veloce di sempre a conquistare un campionato alla guida dell'Inter dal giorno del suo insediamento: ben due anni e sette mesi dopo la nomina ufficiale, ancora meglio di Ivanoe Fraizzoli che impiegò 3 anni esatti per vincere il suo primo titolo nazionale.