Martinez ad un passo dall’Inter: i dettagli dell’accordo con il Genoa

Dopo il contatto avvenuto nella giornata di ieri, l’intesa tra Inter e Genoa per il trasferimento in maglia nerazzurra di Josep Martinez è sempre più vicina. Il portiere spagnolo, che nelle ultime due settimane ha bruciato la concorrenza nelle gerarchie del club interista, sta per diventare il nuovo vice di Yann Sommer.

In attesa dell’accordo totale che potrebbe già arrivare nella giornata odierna in seguito ad un nuovo appuntamento tra i due club, ieri le parti si sono nettamente avvicinate. Dopo aver preferito a lungo Martin Satriano come contropartita tecnica, il Genoa ha infine optato per Gaetano Oristanio in seguito al mancato riscatto da parte del Cagliari.

Tra le due società è stata fissata per Martinez una valutazione complessiva da 15 milioni di euro, all’interno della quale andrà inserita la valutazione del cartellino del giovane Oristanio, come segnalato da La Gazzetta dello Sport. Da decidere, inoltre, anche la formula di pagamento visto che il fantasista nerazzurro potrebbe finire al Grifone inizialmente in prestito.