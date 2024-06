Inter, Baccin in missione in Germania: nel mirino l’erede di Dumfries

E’ stato avvistato ieri sera presso il Cologne Stadium, in occasione del match pareggiato per 1-1 tra Scozia e Svizzera, il vice direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin. Il dirigente nerazzurro, braccio destro di Piero Ausilio, ha osservato il nerazzurro Yann Sommer e compagni per una ragione ben precisa.

Come riportato da Sky Sport, nel mirino del vice ds c’era Dan Ndoye, giovane esterno di proprietà del Bologna che l’Inter ha inserito nell’elenco dei candidati per la fascia destra come possibile erede di Denzel Dumfries in caso di partenza in estate dell’olandese. Il laterale svizzero anche ieri ha disputato un’ottima gara, nella quale è stato grande protagonista con due occasioni enormi e un gol annullato.

Dopo la visita di Marotta nei giorni scorsi in visita a Casa Azzurri, il blitz di Baccin a Colonia dimostra quanto forte sia la presenza dell’Inter agli Europei di Germania 2024. Il club nerazzurro conosce bene l’importanza di una vetrina tanto ambita come quella di un torneo internazionale, anche solo per intrecciare rapporti con agenti e intermediari presenti.