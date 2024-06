Nuovo accordo ufficiale, l’Inter ha esercitato la clausola

E’ passato quasi in sordina l’accordo ufficiale messo a segno dall’Inter nei giorni scorsi. Il club nerazzurro, infatti, ha deciso di esercitare la clausola presente sull’accordo con il calciatore ed estendere automaticamente il contratto per un’altra stagione.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, l’Inter ha confermato la presenza tra i pali di Raffaele Di Gennaro anche per il prossimo anno come terzo portiere nerazzurro. L’estremo difensore, cresciuto nel settore giovanile del club e rientrato ad Appiano Gentile la scorsa estate, sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno.

Con l’opzione attivata dall’Inter nei giorni scorsi, il contratto di Di Gennaro è stato esteso automaticamente fino al 30 giugno 2025. Rimarrà nell’organico di Simone Inzaghi come terzo portiere, alle spalle di Yann Sommer e con ogni probabilità di Josep Martinez, sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra.