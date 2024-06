Inter scatenata in difesa: pronto il doppio colpo

Dopo i primi colloqui delle scorse settimane per mettere a punto la giusta strategia di mercato, l’Inter ha deciso di cominciare a fare sul serio. Nelle ore in cui il club nerazzurro sta per definire l’arrivo a Milano di Josep Martinez come vice di Yann Sommer, altri due giovani talenti potrebbero seguire le orme del portiere spagnolo.

Stiamo parlando dei due baby difensori Giovanni Leoni della Sampdoria e Alex Perez del Betis. Entrambi classe 2006, sono stati presi d’assalto dall’Inter che sta già trattando con i rispettivi club il passaggio in nerazzurro. Formule e cifre diverse ma con lo stesso obiettivo fissato dalla proprietà, quello di avviare l’era Oaktree soprattutto nel segno dei giovani.

Partendo dal centrale spagnolo, l’Inter ha già inviato un’offerta al Betis per il prestito con obbligo di riscatto tra un anno ad un milione di euro. Il difensore, che verrebbe aggregato inizialmente alla formazione Primavera di mister Andrea Zanchetta, dovrà prima rinnovare il contratto in scadenza con gli andalusi nel 2025.

Per quanto riguarda il centrale della Sampdoria, invece, il club nerazzurro secondo Tuttosport avrebbe deciso di superare la concorrenza di Napoli e Juventus con un’offerta da 3-4 milioni di euro da presentare ai blucerchiati. Leoni rimarrebbe comunque in Liguria con la Samp almeno per un’altra stagione, così da poter crescere e mettere nelle gambe minuti preziosi.