Scambio tra Inter e Sampdoria: doppio prestito in Liguria

Si scalda giorno dopo giorno l’asse che lega l’Inter alla Sampdoria. I due club già la scorsa estate hanno portato a termine diversi affari, dal prestito di Audero in maglia nerazzurra, a quelli di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito che hanno percorso il tragitto inverso.

Le due società stanno adesso lavorando su un’altra operazione importante che potrebbe portare all’Inter un giovanissimo talento conteso anche da Napoli, Juventus e Atalanta. Si tratta di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 su cui il club interista ha messo gli occhi già lo scorso gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’Inter vorrebbe inserire all’interno dell’affare una contropartita. Si tratta di Alessandro Fontanarosa, giovane difensore che la scorsa stagione ha giocato in prestito in Serie B al Cosenza. Il classe 2003 finirebbe nuovamente in prestito ma alla Sampdoria, insieme allo stesso Leoni che – una volta passato a titolo definitivo in nerazzurro – rimarrebbe in Liguria per un altro anno.